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Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:38 Son Güncelleme: 18.5.2023 12:16

Babasının evine gitmesine izin vermedi eş katili oldu

Adana’da eşi Burcu C.’yü öldürüp, halası ve 2 kayınbiraderini silahla yaralayan Uğur C. tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Babasının evine gitmesine izin vermedi eş katili oldu

Adana'da 2 çocuk annesi Burcu C. (31), akrabasının mevlidine katılmak için babasının evine gitmek istedi. Uğur C. (37), eşine bir gün önce de babasında olduğu için izin vermedi. Burcu C., durumu kardeşleri Süleyman ve Harun Ş.'e anlattı. Uğur C., evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Şimşek, kayınpederi Metin Şimşek ile tartıştı. Kısa süre de kavgaya dönüşen olayda Uğur C., silahla havaya rast gele ateş etmeye başladı. Uğur C.'nün silahından çıkan mermiler, eşinin ölmesine halası ve kayınbiraderlerinin yaralanmasına neden oldu. Katil zanlısı Uğur C., tutuklandı.

2'Sİ KADIN 4 KİŞİYİ VURDU

Olay, 15 Mayıs'ta Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Burcu C. ile tartışan Uğur C., evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Ş., kayınpederi Metin Ş. ile tartıştı. İki çocuk annesi Burcu C., kısa sürede kavgaya dönüşen olaya müdahale etmek istedi. Uğur C., yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu C., kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Ş. ile halası Müzeyyen Ç.'ye isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, mahalleli ise Uğur C.'yi darp etti.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu C. yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" dedi. Ameliyata alınan Burcu C., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan Uğur C. ise vatandaşlar tarafından polise teslim edildi. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

BABASININ EVİNE GÖNDERMEMİŞ

Kavganın, Uğur C.'nin eşini babasının evine göndermemesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce Burcu C.'nin annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, bir akrabasının mevlidine tekrar gitmek istediğinde ise eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Burcu C.'nin kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, Harun Ş.'nin de eniştesine, "Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun. Seninle görüşeceğiz" dediği kaydedildi.

"BABAMI DÖVÜNCE ATEŞ ETTİM"

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur C., "Harun ve Süleyman'ın babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darbetmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Babasının evine gitmesine izin vermedi eş katili oldu
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