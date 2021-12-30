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Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:35

Babasının ezdiği Cemre hayatını kaybetti

DHA
Babasının ezdiği Cemre hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babası Ali Macit Seçgin'in (34) kullandığı otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşüp aracın altında kalarak ölen 3 yaşındaki Cemre Seçgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Aralık saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan Seçgin yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü. Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğinin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Cemre Seçgin'in cenazesi otopsi İçin İzmir Adli Tıp'a gönderildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp'tan bugün öğlen saatlerine alınan Cemre'nin cenazesi, Söke'nin kırsal Atburgazı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cemre, buradan alınan helallikten sonra Atburgazı Mahalle Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye baba Ali Hamitcan Seçgin, anne Gül Seçgin (35), yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Babasının ezdiği Cemre hayatını kaybetti
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