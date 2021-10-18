Babasının katil zanlıları doğum gününde yakalandı

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Tepecik Mahallesinde 2004 yılında korkunç bir cinayet işlendi. Bir firmada plasiyer olarak çalışan ve Henüz 26 yaşında olan Murat Özdemir, boğazı kesilip defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri cinayet ile ilgili herhangi bir ize veya şüpheliye ulaşamadı. Beldelerin birleşmesi sonrası olay yeri polis bölgesine geçti. O dosya Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından yaklaşık 5 ay önce tekrar incelenmeye başladı.

TARİH ÇOK ESKİ OLSA DA

Cinayet büro dedektifleri dosyayı inceledikten sonra öncelikle cinayete kurban giden Murat Özdemir'in ailesi ve yakın çevresindeki isimler ile görüştü. Devam eden incelemelerde cinayetin işlendiği Perşembe günün Plasiyerlerde para toplama günü olduğunu ve cinayetin para için işlenmiş olabileceği ihtimali araştırılmaya başladı. Tarih çok eski olsa da Özdemir'n olay günü evden çıkışından olayın yaşandığı en yakın saatte kadar dolaştığı yerlerden ulaşılabilen iş yerlerine ulaşılarak bilgilerine başvuruldu.

HER İKİSİDE TUTUKLANDI

Ulaşılan kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda, Özdemir'in normalde aracına hiçbir şekilde tanımadığı kişileri almadığı, ancak olay günü araçta bir başkasının daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu o gün araçta bulunan kişinin daha önce Özdemir'in çalıştığı firmada çalışan ve olaydan 6 ay gibi kısa bir süre önce işten ayrıldığı öğrenilen muhasebeci M.Ş olduğu belirlendi. Olay günü Özdemir'in tahsilat yaptığı ve yanında bulunan çantada paralar ile çek ve seneler olduğu öğrenildi. Polis topladığı tüm bilgiler ve sonrasında elde edilen deliller doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen muhasebeci M.Ş(43)ve onun suç ortağı olduğu değerlendirilen H.F. (61) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı.

ÜMİDİMİZ HİÇ TÜKENMEDİ

17 yıl sonra sevinç ile hüznü bir arada yaşayan maktül Murat Özdemir'in kardeşi İsmail Özdemir, " Olay tarihinde ben henüz 17 yaşındaydım. Ne olduğunu ne bittiğini anlamadık. Babam ve en büyük abim katil zanlılarının bulunması için çok uğraştı. Babam çok büyük üzüntü yaşamıştı. Olaydan 6 yıl sonra kalp krizinden vefat etti. Yıllar geçti ama bizim katillerin yakalanacağı konusunda ümidimiz hiç tükenmedi. Suç 'un cezasız kalmayacağını görmek, içimizdeki acıyı biraz olsun hafifletti." dedi.

3 AY ÖNCE POLİS ÇAĞIRDI

Maktül Murat Özdemir'in diğer kardeşi Tevfik Özdemir ise "Abimizin kaybı bizi çok derinden yaraladı. Olayı gerçekleştirilenlerin yakalanmaması ise bizi daha da üzüyordu. Hep aklımızda kim ve neden yaptı gibi sorular vardı. Abimiz Eyüp Özdemir, yıllarca uğraştı. Onun çabaları ve uğraşı bizimde bunu yapanların yanına kar kalmayacağı ve elbet yakalanacaklarına inancımızı arttırdı. 3 ay önce Polis bizleri çağırdı. Heyecanlandık. Dosyanın incelendiğini duyunca çok mutlu olduk Zaten Kocaeli emniyeti son iki yıldır çözülen 11 faili meçhul dosyası ile gündemdeydi. Şüpheliler yakalanıp, adliyede tutuklanınca çok sevindik. Davanın takipçisi olacağız. Olayın failleri cezasını aldığında bizimde yüreğimizde ki acı soğuyacak." şeklinde konuştu.

SÜREKLİ SORUYORLARDI

Özdemir'ın kız kardeşi Zülfiye Menteş, "Bizi tanıyanlar sürekli olarak karşılaştığımızda bu olayı soruyorlardı. Ne oldu? Hala yakalanmadılar mı? Gibi sorular soruyorlardı. Dolayısıyla bu soru bizlerin her defasında aynı acıyı yaşamasına neden oluyordu. Aynı zamanda bizde merak ediyorduk. Acaba kim yaptı. Bizim bir yakınımız olabilir mi? Evimize gelip giden çayımızı yemeğimizi yiyip içen biri olabilir mi diye hep aklımızda bir şüphe vardı. Ama çok şükür sonunda dosya ile ilgili 2 kişi yakalandı." şeklinde konuştu.

TORUNUMUN YAŞ GÜNÜNDE

Öldürülen Murat Özdemir'in annesi Gülefer Özdemir ise; "Murat çok iyi bir çocuktu. Kimse ile herhangi bir sorunu yoktu. Herkes kendisini çok severdi. Henüz 2 yıllık evliyken, tam da eşi çocuğunu beklerken böyle bir cinayete kurban gitti. Eşim olay nedeniyle çok üzüldü. 6 yıl sonra vefat etti. Bende bu hayattan geçmeden önce, canımı alanların yakalandığını ve ceza aldığını görmek istiyordum. Şüphelilerin yakalandığı ve tutuklandığı tarih bizim için öyle bir güne denk geldi ki, hem sevindik, hem de üzüldük. Babasını hiç göremeyen torunum Kübra'nın 17. Yaş gününde bu haberi aldık. Acımız tazelendi. Ama Murat'ın cinayeti ile ilgili 2 kişinin yakalandığını ve tutuklandığını görmek bizleri sevindirdi." dedi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Öldürülen Murat Özdemir'in eşi Namigar Özdemir, "Üzerinden 17 yıl geçti. Bizde olayın zanlılarının yakalanması ve cezalandırılmasını arzu ediyorduk. Söyleyecek çok bir şey yok. Emniyet Müdürümüz ve tüm personeline teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte olayı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı almaları için davanın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

AİLENİN GÜNDEMİNDE BU VARDI

Kendisi henüz dünyaya gelmeden 4 ay önca babasını kaybeden Kübra Özdemir de; "Çok farklı duygular içerisindeyim. Evet, babamı hiç görmedim. Büyürken de amcam ve halalarımın sayesinde de hiç eksikliğini hissetmedim. Babamın bir cinayete kurban gittiğini anlayacak yaşa geldiğimde öğrendim. Büyüklerim bu konuları benim yanımda pek konuşmazdı. Ama sürekli ailenin gündeminde bu vardı. Doğum günümden hemen önce bütün ailede bir heyecan vardı. Benim yanımda konuşmak istemediklerini anladığımda onları yalnız bıraktım. Bir gün sonra doğum günümde ise babamın katil zanlılarının yakalandığını öğrendim. Suçluların cezasız kalmaması, herkes için önemlidir. Doğum günümde böyle bir haber almak beni daha da mutlu etti." ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZ ASLA UNUTMUYOR

Olayda yaşamını kaybeden Murat Özdemir ailesi, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ederek, göreve geldiği gibi faili meçhul cinayetlerin takipçisi olacağı açıklamasında bulunan ve personeli ile birlikte birçok dosyayı çözüme kavuşturulmasını sağlayan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na teşekkür ederek. "Bizim durumumuzda olan kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sayın emniyet Müdürümüzün dediği gibi devlet asla unutmuyor. Gelişen teknoloji, iyi eğitilmiş cinayet dedektifleri sayesinde dosyalar bir bir çözüme kavuşuyor." şeklinde konuştu.