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Giriş Tarihi: 28.6.2024 11:52 Son Güncelleme: 28.6.2024 13:03

Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde babası Ozan Çakmak’ın (34) kullandığı traktörün altında kalan Timur Ali Çakmak (4) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde akşam saatlerinde köyde evinin önünde traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak, oğlu Timur Ali Çakmak'a çarptı. Kazayı gören baba durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çocuk ağır yaralı olarak ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Timur Ali Çakmak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
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