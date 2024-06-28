Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde akşam saatlerinde köyde evinin önünde traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak, oğlu Timur Ali Çakmak'a çarptı. Kazayı gören baba durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çocuk ağır yaralı olarak ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Timur Ali Çakmak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.