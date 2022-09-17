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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Babasının orguyla fenomen oldu

Babasının orguyla çalıp söylediği şarkılar milyonlarca kez izlenen ve ünlülerle düetler yapan 12 yaşındaki Fevzi Kaan, “Pandemide babam orgu eve getirince hayatım değişti. Ünlü abilerimin, ablalarımın beni takip etmesi güzel bir duygu” dedi

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Babasının orguyla fenomen oldu
Son dönemde "İsabella" ve "Yavrum nerdesin" şarkılarıyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada ünlü isimlerle düetler yapan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, hedeflerini SABAH'a anlattı.



Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Fevzi Kaan Türker (12), evinde org çalıp, popüler şarkıları kendine has yorumlayarak çok sayıda takipçiye ulaştı. Sosyal medyada yaklaşık 500 bin takipçisi olan Fevzi'nin videoları milyonlarca kez izleniyor. Biri lisede diğeri üniversitede okuyan iki ablası olan 6. sınıf öğrencisi olan Türker yaşadığı ilçede hemen herkesin kendisini tanıdığını, okulda da çok popüler olduğunu anlattı. SABAH'a konuşan Türker şunları söyledi: "Müziği çok seviyorum. Babam müzisyen. Pandemide orgu eve getirince benim de hayatım değişti. Sosyal medyada çok güzel tepkiler alıyorum. Yaşları benden büyük ünlü abilerim, ablalarım beni takip ediyor. Bu güzel bir duygu. Bana övgüler yağdırmaları çok hoşuma gidiyor. Okulumu da önemsiyorum. Derslerim çok iyi. Sosyal medyada ünlü şarkıcılarla düetler yapıyorum." Anne Tuğba Türker (41), "Eşim 35 yıllık müzisyen. Kendisi hem düğünlerde hem de organizasyonlarda sahne alıyor. 2 yıl önce pandemide sokağa çıkma yasağı olduğunda eşim orgunu eve getirdi. Küçük yaştan beri müziğe ilgi duyan oğlum, org ile oynamaya başladı. Sonra cep telefonu ile çektiği şarkılarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Bir gece bir akrabamız telefon açtı ve videoların popüler sosyal medya sitelerinde gösterildiğini söyledi" dedi.



KONSERVATUVARDA OKUMAK İSTİYOR
Baba Hakan Türker şunları söyledi: "Ben de bağlama çalıyorum. Bazı düğünlerde beraber sahne alıyoruz. Liseyi güzel sanatlar lisesinde, üniversiteyi de konservatuvarda okumak istiyor. Sosyal medya gelip geçici, önemli olan eğitim."

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Babasının orguyla fenomen oldu
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