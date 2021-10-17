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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:43

Babasının silahını temizlerken kazara annesini öldürdü

İHA
Babasının silahını temizlerken kazara annesini öldürdü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 17 yaşındaki genç, babasına ait silahı temizlerken silahın kazara ateş alması neticesinde annesinin ölmesine neden oldu.

Olay, Bozkurt ilçesi Çiçekyayla köyü Ahat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Y.E.Ç., babasına ait silahı temizlemek için aldı. Gencin temizlediği silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Y.E.Ç.'nin annesi Müzeyyen Ç.'ye isabet etti. Müzeyyen Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu. 17 yaşındaki Y.E.Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı. Anne Müzeyyen Ç.'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Babasının silahını temizlerken kazara annesini öldürdü
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