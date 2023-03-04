Babasının silahıyla 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Siraç Ö. ve oğlu M.Ö.'yü saklandıkları eve düzenlediği baskında yakaladı. Siraç Ö., emniyetteki sorgusunda; "Olay günü ahırımdaki bir koyun çalındı. Bölgede arama yaparken, boş arazide koyunumun bağlı olduğunu; yanında da 3 kişinin beklediğini gördüm. Koyunu götürmek için boynundaki bağı çözdüm. Oradakiler de bana tepki gösterip, üzerime çullandı. Belimdeki silahı çıkarttım, ancak arbede sırasında yere düştü. Oğlum da silahı alıp, karşı tarafa ateş açtı" dediği öğrenildi. Baba ve oğlu tutuklandı.