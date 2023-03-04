Babasının silahıyla 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Olay, 21 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Köklüce Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; birlikte alışveriş yapan Samet Karan (32) ve komşusu Ercan Ortatepe (35) ve oğlu Utku Ortatepe (8) eve dönüş yolunda yorulunca mahalledeki boş bir arazide yer alan metruk binanın önünde oturup dinlenmeye başladı. Bu esnada yanlarına gelen Siraç Ö. (46) ve oğlu M.Ö. (17), iddiaya göre; "Burada oturamazsınız. Çabuk burayı terk edin" diyerek bağırdı.
Taraflar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Siraç Ö., yanında taşıdığı tabancasını çıkarttığı sırada yere düşürdü. Tabancayı alan M.Ö., ardı ardına tetiğe bastı.
Karan ve Ortatepe kanlar içinde yerde kalırken, baba ve oğlu da kaçıp izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samet Karan ve Ercan Ortatepe'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan küçük çocuk da ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki arkadaş toprağa verildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Siraç Ö. ve oğlu M.Ö.'yü saklandıkları eve düzenlediği baskında yakaladı. Siraç Ö., emniyetteki sorgusunda; "Olay günü ahırımdaki bir koyun çalındı. Bölgede arama yaparken, boş arazide koyunumun bağlı olduğunu; yanında da 3 kişinin beklediğini gördüm. Koyunu götürmek için boynundaki bağı çözdüm. Oradakiler de bana tepki gösterip, üzerime çullandı. Belimdeki silahı çıkarttım, ancak arbede sırasında yere düştü. Oğlum da silahı alıp, karşı tarafa ateş açtı" dediği öğrenildi. Baba ve oğlu tutuklandı.