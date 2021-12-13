Babasının silahıyla oynarken ağır yaralandı

Olay; İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçi kırsal mahallesi Kuytuca sokakta meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; 13 yaşındaki Kübra Kaplan, odada kimsenin olmadığı sırada babasına ait ruhsatlı tabancayla oynarken, silahın aniden ateş alması sonucu sol göğüs tarafından merminin isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı.
Silah sesi üzerine odaya koşan aile fertleri, küçük kızı kanlar içinde yerde görünce olay yerine 112 Acil Ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, küçük çocuğa olay yerinde müdahale ederek ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.