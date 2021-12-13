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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:29 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:47

Babasının silahıyla oynarken ağır yaralandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Babasının silahıyla oynarken ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabancayla oynayan 13 yaşındaki çocuk kendini vurdu.

Olay; İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçi kırsal mahallesi Kuytuca sokakta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; 13 yaşındaki Kübra Kaplan, odada kimsenin olmadığı sırada babasına ait ruhsatlı tabancayla oynarken, silahın aniden ateş alması sonucu sol göğüs tarafından merminin isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı.

Silah sesi üzerine odaya koşan aile fertleri, küçük kızı kanlar içinde yerde görünce olay yerine 112 Acil Ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, küçük çocuğa olay yerinde müdahale ederek ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Babasının silahıyla oynarken ağır yaralandı
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