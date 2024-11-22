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Giriş Tarihi: 23.11.2024

Babasının tedavisini bahane edip yanlış doktoru darp etti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Babasının tedavisini bahane edip yanlış doktoru darp etti
İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli cerrah Prof. Dr. Manuk Manukyan, 10 Kasım'da hastaneye gelen 18 yaşındaki Abdurrahman Sait Aslan tarafından saldırıya uğradı. Abdurrahman, babası Bünyamin Aslan'ın 7 yıl önce hastanede tedavi gördüğünü ve tedavi sonrasında memnun kalmadığı için hastaneyi sorumlu tutarak sağlık çalışanlarına hesap sormak için gitti.




Profesör Manukyan'ın, bu konuda hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, saldırgan tarafından darp edilerek burnu kırıldı. Saldırgan, olay sonrası motosikletle kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. Abdurrahman Sait Aslan'ın daha önce kasten yaralama suçları bulunduğu öğrenildi ve tutuklandı. Prof. Dr. Manukyan, saldırı sonrası ameliyat oldu.

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Babasının tedavisini bahane edip yanlış doktoru darp etti
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