Babasının tornavidayla yaraladığı genç öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 10 Kasım'da Hüseyin Burak (46) kavga ettiği oğlu Ahmet Hüdayi Burak'ı (18) aralarında çıkan kavgada tornavidayla yaraladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hüdayi Burak, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanan baba Hüseyin Burak, oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu belirterek, "Ahmet Hüdayi aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken yaralandı" dedi.Bu arada Uşak'ta oğlu Ramazan Yıldırım (21) tarafından bıçakla yaralanan anne Asiye Yıldırım (46), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.