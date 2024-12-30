Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Baba-oğul bir yıl arayla kazada öldü

Gaziantep'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın dorsesi karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Kazada 15 yaşındaki akrabası Muhammet Emin Çelik ile birlikte yaşamını yitiren 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu'ndan geriye acı bir hikaye kaldı. Ailenin tek çocuğu olan ve el bebek gül bebek büyütülen talihsiz gencin babası Mehmet Karaçalıoğlu'nun (46) da kazanın olduğu yere 1 kilometre mesafede yaptığı kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yamaçova Mahallesinde meydana gelen kazada 46 yaşındaki Mehmet Karaçalıoğlu, rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak tarlaya uçmuş, sürücü yaşamını yitirirken, eşi Gönül Karaçalıoğlu ise yaralanmıştı.

Öte yandan kazada yeğenini kaybeden, biri ağır 2 kardeşi yaralanan minibüsün sürücüsü Cuma Atılgan, "Köyden akrabalarımla birlikte şehre geliyorduk. Yolda buzlanma olduğu için çok yavaş gidiyordum. Karşı yönden gelen tır birden makas yapınca dorsesi üzerimize geldi, direksiyonu kırdım ama yine bize çarptı" dedi.