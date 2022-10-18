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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Babasıyla kavga eden amcasını bıçakla öldürdü

DHA
Babasıyla kavga eden amcasını bıçakla öldürdü
Bursa'da at arabasıyla hurdacılık yapan Can Kaysuk (43), kardeşi Raşit Kaysuk'tan (37), yeğeni G.K.'yi (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi. Raşit Kaysuk olumsuz yanıt verince iki kardeş tartıştı. 3 gün önce çay ocağında oğlu F.K. (16) ile oturan Can Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk ile aynı konu nedeniyle kavga etti. Kavgaya karışan F.K., yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk'u kalbinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kaysuk kurtarılamadı. Kaçan F.K. ile babası yakalandı. F.K. tutuklanırken babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Babasıyla kavga eden amcasını bıçakla öldürdü
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