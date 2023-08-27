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Giriş Tarihi: 27.8.2023 21:12 Son Güncelleme: 27.8.2023 21:32

Babasıyla tartışan amcasını öldürdü

Rize’nin Derepazarı ilçesinde önceki akşam meydana gelen olayda Akın Bayraktar (22), babası İsak Bayraktar ile tartışan amcası Esat Bayraktar’ı (58) kurşun yağmuruna tuttu. Hastaneye kaldırılan amca hayatını kaybederken firari cinayet zanlısı yeğeni ise yakalama çalışmaları sürüyor.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Babasıyla tartışan amcasını öldürdü

Önceki akşam Derepazarı ilçesinde meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet bulunan İsak ve Esat bayraktar isimli kardeşlerin tartışmalarının ardından jandarma karakoluna alınan İsak Bayraktar ifadesinin alınmasının ardından gece 02:00 sıralarında savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Tersane Mahallesi taksi durağı önünde oturan Esat bayraktar ise kardeşinin oğlu Akın Bayraktar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Baş, kol ve gövdesine aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanan Esat Bayraktar, kaldırıldığı Rize devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Amcasını öldüren Akın Bayraktar'ın ise firari olduğu belirtildi.

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Babasıyla tartışan amcasını öldürdü
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