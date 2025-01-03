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Giriş Tarihi: 3.1.2025 10:32 Son Güncelleme: 3.1.2025 10:38

Baca temizlerken 5 katlı binadan düşüp öldü

İstanbul Büyükçekmece’de akrabasının baca temizliğini yapmak için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen Adem Osman Sağlam (41), olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Baca temizlerken 5 katlı binadan düşüp öldü

Olay saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi Vatan 4 Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabasına ait 5 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Adem Osman Sağlam, dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Sağlam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cenazenin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya'da defnedileceği öğrenildi.

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Baca temizlerken 5 katlı binadan düşüp öldü
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