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Giriş Tarihi: 2.4.2022 21:52 Son Güncelleme: 2.4.2022 22:16

Bacağı kesilir dediler, ameliyatla kurtuldu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bacağı kesilir dediler, ameliyatla kurtuldu

Adıyaman'da 16 yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden ve daha önce sağ ayağında oluşan yaralar nedeniyle iki parmağını kaybeden 2 çocuk babası Mehmet Atal, sol bacağında oluşan yaralar nedeniyle geçirdiği başarılı ameliyatla ayağı kesilmekten kurtulunca, korku ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi. Atal, "Yüce yaradan derdi verdiği gibi dermanını da verdi. 50 gün hastanede yattım ve yürüyerek hastaneden taburcu oldum. Allah'a şükürler olsun. Dünyalar benim oldu." dedi.

Adıyaman'da bacağında oluşan yara nedeniyle sıkıntı yaşayan ve bacağı kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan diyabet hastası Mehmet Atal (48) Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Sertkaya tarafından yapılan başarılı operasyon neticesinde bacağı kesilmekten kurtuldu.

HASTAMIZIN SEVİNCİ BANA VE EKİBİME BÜTÜN YORĞUNLUĞUMUZU UNUTTURDU

Diyabet hastalarının her türlü yaralanma yada yaraların varlığında doktora mutlak danışması gerektiğinin belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Sertkaya; "48 yaşındaki hastamız bize geldiğinde sol ayak topuğunda şekere bağlı yara gelişmişti. Bacağında şişlik vardı. Enfeksiyon oluşmuştu. Yattığı sürece defalarca nekrotik doku debridmanı, vakum tedavisi, antibiyotik ve vitamin tedavisi uyguladık. Ayağı topuktan bacağın üst kısmına kadar açarak deri içinde oluşan çürümüş dokuları ve iltihapları vakkum tedavisi sayesinde temizledik. Tedavi süresi boyunca ameliyat ettiğimiz bölgeyi peyder pey dikerek yarayı kapattık. Aradan geçen zaman zarfında yaranın iyileştiğini gördük. Çok şükür hastamız için her şey yoluna girdi. Oldukça zor bir operasyon gerçekleştirdik ve yorulduk. Ancak hastamızın sevinci bana ve ekibime bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Diyabetik ayak nedeniyle yatırdığımız ve uzun uğraşlardan ve tedavilerden sonra bacağını amputasyondan yani kesilmekten kurtardığımız hastamız Mehmet Atal, taburcu olduktan bir hafta sonra kontrole geldi. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" dedi.

"ŞEKER HASTALARI AYAK TEDAVİSİNİ İHMAL ETMEMELİ"

Şeker hastalarına önemli uyarılarda bulanan Dr. Sertkaya; "Şeker hastalarının çoğunda duyu kaybı nedeni ile ayaklarındaki küçük yaralanmaları fark edemezler ve bu yaralar giderek büyür ve enfekte hale gelerek tedavisi giderek zorlaşır. Bu nedenle şeker hastaları her gün ayaklarını muayene etmeleri, her türlü yaralanma yada yaraların varlığında doktora mutlak danışılmalıdır. Şeker hastalığına bağlı yara ve enfeksiyon oluştuğunda hastaların yüzde 20'sinde tanı anında bacağın kesilmesi gerekmektedir. Yara önemlidir çünkü bacağı kesilen şeker hastalarının yüzde 85'inde başlangıçta ayakta yara oluşmaktadır. Dünyada tüm bacak kesilmesi işlemlerinin yüzde 75'i şeker hastalarında yapılmaktadır. Şeker hastalarında bacak kesilme riski şeker hastası olmayanlardan 15 kat daha fazladır. Bu nedenlerle şeker hastalarındaki ayak yaralarının oluşumunun engellenmesi ve oluştuğunda da etkin bir şekilde tedavi edilmesi çok büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

KORKU VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞADIM

Korku ve sevinci bir arada yaşadığını dile getiren Mehmet Atal; "16 yıldır şeker hastasıyım. Daha önce sağ ayak parmaklarımda oluşan yara nedeniyle iki parmağım kesilmek zorunda kaldı. 3 kez anjio oldum. İlerleyen günlerde Diyabet hastalığım nedeniyle sol ayağımda yara oluştu ve zamanla bu yara sol bacağımın tamamına yayıldı. Daha önce iki parmağını kaybeden birisi olarak bu kez sol bacağımı mı kaybedeceğim endişesini yaşamaya başladım. Yüce yaradan derdi verdiği gibi dermanını da verdi. Kısmet oldu Mehmet Sertkaya hocam ayağıma başarılı bir operasyon gerçekleştirdi ve kesilme korkusuyla yattığım masadan sağlam bir şekilde kalktım. Yaklaşık 50 gün hastanede yattım ve yürüyerek hastaneden taburcu oldum. Şimdi ayaktayım. Allah'a şükürler olsun. Dünyalar benim oldu" şeklinde konuştu.

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Bacağı kesilir dediler, ameliyatla kurtuldu
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