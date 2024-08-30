Bacağında kırık bıçakla hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Yenicami önündeki olayda Cuma namazını kılan Mısır uyruklu 19 yaşındaki Ömer M.İ. ile 22 yaşındaki Lokman H.K. arasında 'neden yan bakıyorsun' tartışması çıktı. İki taraf arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve iddiaya göre Lokman H.K. yanındaki bıçakla Ömer M.İ.'yi bacağının baldır kısmından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan gencin ayağındaki bıçak bu sırada sapında kırıldı. Yerde acı içinde kıvranan gencin yardımına koşan cemaatten bir kişi ise yanındaki seccadesini yaralının başının altına koydu.

Bacağındaki bıçakla yerde yatan gence bir yandan gölge yapan cemaat, diğer yandan kanamanın artmaması için bacağını sıktı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 Acil yardım ekibi sol bacağındaki bıçak bulunan gence yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez kampusu Acil Servisi'ne kaldırdı. Acil serviste doktorların müdahale ettiği Mısırlı Ömer M.İ.'nin bacağındaki bıçak operasyonla çıkartıldı. Yaralı genç tedavi altına alınırken, kanlı olay sonrasında şüpheli Lokman H.K.'yi yakalamak için polis harekete geçti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın firari şüphelisi Lokman H.K.'nin evini 1 saat içinde tespit etti. Yapılan baskınla yakalanan Lokman H.K. ilk ifadesinde, "Bana yan baktı. Tartıştık ve kavga çıktı. Bende yaraladım" dediği öğrenildi. Emniyette sorgusu süren şüphelinin ifadesi sonrasında Sakarya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.