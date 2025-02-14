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Giriş Tarihi: 15.2.2025

Bacağından alınan dokuyla yeni yüzüne kavuştu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bacağından alınan dokuyla yeni yüzüne kavuştu
GAZIANTEP'te mobilyacılık yapan Hanifi Balcı (35), 3 yıl önce yüzünün sol tarafında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde balcının yüzündeki şişliğin nedeninin tümör olduğu saptandı. Dr. Secaattin ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Tokgönül tarafından yapılan ameliyatla Balcı'nın yüzündeki tümör çenesinin yarısıyla birlikte alındı. Hastanın mimiklerinde sorun oluşmaması için yüz sinirleri korunurken, bacağından alınan kemik ve serbest doku nakli ile yeni çene yapıldı. 12 saat süren başarılı ameliyat sonrası hasta yeni yüzüne kavuştu. Doç. Dr. Secaattin Gülşen, "Hastamız artık yeme ve içme fonksiyonlarını yerine getiriyor. Birkaç gün içinde de taburcu edeceğiz" dedi.

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Bacağından alınan dokuyla yeni yüzüne kavuştu
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