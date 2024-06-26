Bacak ağrısı için gitti, şahdamarının tıkandığını öğrendi

Aort damarı genişlemesi nedeniyle 7 yıl önce ameliyat olan Yusuf Toplusoy (70), bacağındaki ağrı nedeniyle gittiği İstanbul'daki bir hastanede şahdamarının yüzde 95 tıkalı olduğunu öğrendi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selim İsbir, aort damarı 6 santimetreyi aşan ve hem felç hem ciddi anevrizma patlamasına bağlı hayati bir risk ile karşı karşıya kalan hastanın ölümden döndüğünü ve 3 farklı ameliyat ile sağlığına kavuştuğunu anlattı. İsbir, "Hastalar damar sertliği nedeni ile ameliyat olduktan sonra sigara kullanımı vb. gibi yaşam tarzlarını değiştirmeyince hastalığın tekrar edebileceğini unutmamalı" dedi.