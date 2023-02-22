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Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:58

Bacakları ampüte edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya götürüldü

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altından 3'üncü gün çıkartılan ve iki bacağı diz altından ampüte edilen 14 yaşındaki İnci Aşit, tedavi gördüğü Adana'dan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya götürüldü.

DHA
Bacakları ampüte edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya götürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen ilk depremde Aşit ailesinin de oturduğu bina yıkıldı. Anne Gürsel Aşit ile çocukları Tuna ve Defne Yasemin kaçarak kurtuldu. Baba Vecih ile kızı İnci Aşit enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmasının 3'üncü günü İnci Aşit yaralı olarak enkazdan çıkartıldı. Sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen İnci Aşit'in iki bacağı da diz altından kesildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnci Aşit ile ailesi çadır kampa yerleştirildi. Burada İnci'yi fark eden gönüllüler durumu hakkında cumhurbaşkanlığına bildirdi. Tekrar hastaneye götürülen İnci ile annesi, küçük kardeşi ve ablası, dün akşam Adana'ya gönderilen cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürüldü. İnci Aşit, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Enkaz altında kalan baba Vecih Aşit'e ise nenüz ulaşılamadığı bildirildi.

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Bacakları ampüte edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya götürüldü
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