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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:46 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:50

Bacanakların arazi kavgası cinayetle bitti

İzmir’de Ali Balcı (44) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı H.T. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Jandarma şüpheli H.T.’yi olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bacanakların arazi kavgası cinayetle bitti

İzmir'de önceki gün (Salı) akşam saatlerinde Aliağa İlçesi Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde arazide koyun otlatan H.T. ile bacanağı Ali Balcı (44) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Bacanakların arazi kavgası cinayetle bitti
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