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Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:21

Bafa Gölü’nün kadim bekçisi! ‘İlyas Dede’ türbesi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bafa Gölü’nün kadim bekçisi! ‘İlyas Dede’ türbesi

Milas’ta, Ay tanrıçası Selene’nin şehri ve ay ışığının en güzel izlendiği Bafa Gölü kenarındaki şifa dağıttığına inanılan İlyas Dede türbesine ziyarete gelen dilek ağacına dileklerini asıyor.

Milas'ta, Ay tanrıçası Selene'nin şehri ve ay ışığının en güzel izlendiği Bafa Gölü kenarındaki İlyas Dede türbesi her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Yöreye gelen Milas- Didim karayolu üzerindeki, Horosan Erenlerinden olan ve babasının Bektaş dergahında eğitim aldığı söylenen İlyas Dede türbesini ziyaret etmeden geçmiyor. Ay ışığının en güzel izlendiği manzara olarak bilinen Bafa Gölü kenarındaki muhteşem manzaralı türbe, görenlerin ilgisini çekiyor. Türbe ziyaretçileri, yanındaki dilek ağacına dileklerini de asmayı ihmal etmiyor.

İLYAS DEDE TÜRBESİ

1800'lü yıllarda Konya'nın Hadım ilçesinde doğan İlyas Dede gençlik yıllarında zeytin işçiliği yapmak için bölgeye gelip çalışmaya başladı. Nesli Horasan Erenlerinden olup babasının Bektaş dergahında eğitim aldığı söylenmektedir. 1800 yılında Konya'nın Hadım ilçesinde doğmuş gençlik yıllarında zeytin işçiliği yapmak üzere bölgeye gelip çalışmaya başlamıştır. Pınarcık köyünden bir hanımla evlenip burada yaşamaya başlayan İlyas Dede o dönemde kervanyolu güzergahı olan bölgede kervancılar, yolcular ve bölge halkının hastalıklarının şifa bulmalarında yardımcı olan İlyas Dede 1886 yılında vefat etmiştir. İlyas Dede türbesi hiç bir kamu kurum ve kuruluşunda yardım almamakta olup masraflarının büyük kısmının siz değerli ziyaretçilerimizin bağışları ile karşılanmaktadır. Vasiyeti üzerine Bala Gölü kenarına defnedilmiştir.

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Bafa Gölü’nün kadim bekçisi! ‘İlyas Dede’ türbesi
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