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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Bağ evinde çifte cinayet

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bağ evinde çifte cinayet

Bursa’da husumet yaşayan amca ve iki yeğeni arasında çıkan kavgada kan aktı. Amca M.G. kaldığı bağ evine gelen Şahin ve Ferman Gündüzeli kardeşleri öldürüp kaçtı

Korkunç cinayet Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Şahin Gündüzeli ile abisi 20 yaşındaki Ferman aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.'nin bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancasına sarılan amca, yeğenleri Ferman ve Şahin'i vurup, olay yerinden kaçtı. İki kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



HASTANEDE CAN VERDİLER
Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki kardeş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



'YEĞENİ SÜREKLİ PARA İSTİYORDU'
M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi. M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Gündüzeli'nin, önceki gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

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Bağ evinde çifte cinayet
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