Haberler Yaşam Haberleri Bağ evinde korkunç olay: Zeliha Elmas feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 15.8.2023 14:01

Bağ evinde korkunç olay: Zeliha Elmas feci şekilde can verdi!

Gaziantep’te çok acı bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden genç kız prize fişi taktığı esnada elektrik akımına kapıldı. Genç kız tedavi altına alındığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...

İHA
Bağ evinde korkunç olay: Zeliha Elmas feci şekilde can verdi!
Kahreden olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas (23), elektrik prizine fişi takması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç kız ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı genç kızı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Elmas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Zeliha Elmas'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağ evinde korkunç olay: Zeliha Elmas feci şekilde can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA