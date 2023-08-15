Bağ evinde korkunç olay: Zeliha Elmas feci şekilde can verdi!

Kahreden olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas (23), elektrik prizine fişi takması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç kız ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı genç kızı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Elmas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.