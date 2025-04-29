Bağ evindeki uyuşturucu partisine Jandarma baskını

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal İsaören Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde uyuşturucu partisi yapılacağına yönelik ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bağ evine gideceğini tespit ettiği bazı şahısları takibe aldı. Gece geç saatlerde düğmeye basan Jandarma ekipleri bağ evine baskın yaptı. Uyuşturucu madde kullanan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.