Görüntüleri yürekleri sızlatmıştı... Bagajda taşınan köpek kurtarıldı

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis yaptığı baskında köpeğe el koydu. Belediye yetkilileri tarafından alınan köpek kötü muamele gördüğü gerekçesiyle barınağa götürüldü. Köpeğin sahibi H.Y.'de hayvana kötü muamele yapmak suçundan 2 bin 43 lira para cezası kesildi. Oğlunun köpeği sokaktan bulup sahiplendiğini söyleyen H.Y., "Köpek biraz hareketliydi durmuyordu. Onun için köpeği köye götürüyordum. Otomobilde astım hastası ve alerjisi olan vardı o nedenle köpeği bagaja koydum. Köpeğe kötü muamele yapmak gibi bir niyetim yoktu. Biz bu köpeği sokaktan alıp sahiplendik. Onu çok seviyoruz" dediği öğrenildi.

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