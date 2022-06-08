Görüntüleri yürekleri sızlatmıştı... Bagajda taşınan köpek kurtarıldı

Adana'da otomobilinin yarı açık bagajının içinde sahibi tarafından bağlanmış olarak taşınan köpek polis tarafından kurtarılarak barınağa götürüldü. Polis, köpeğin sahibi olan 55 yaşındaki H.Y.'ye 'hayvana kötü muamele yapmak' suçundan 2 bin 43 lira para cezası yazdı. Köpeğe eziyet etme gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen H.Y.'nin "Otomobilde astım hastası ve alerjisi olan vardı o nedenle köpeği bagaja koydum. Biz bu köpeği sokaktan alıp sahiplendik. Onu çok seviyoruz" dediği öğrenildi.
PLAKADAN SAHİBİNE ULAŞTI
Olay, 2 Haziran günü D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Bir kişinin 38 derece sıcaklıkta otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yapması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis otomobilin plakasından köpeği bagajda taşıyan kişinin 55 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, H.Y.'nin adresine baskın düzenledi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Polis yaptığı baskında köpeğe el koydu. Belediye yetkilileri tarafından alınan köpek kötü muamele gördüğü gerekçesiyle barınağa götürüldü. Köpeğin sahibi H.Y.'de hayvana kötü muamele yapmak suçundan 2 bin 43 lira para cezası kesildi. Oğlunun köpeği sokaktan bulup sahiplendiğini söyleyen H.Y., "Köpek biraz hareketliydi durmuyordu. Onun için köpeği köye götürüyordum. Otomobilde astım hastası ve alerjisi olan vardı o nedenle köpeği bagaja koydum. Köpeğe kötü muamele yapmak gibi bir niyetim yoktu. Biz bu köpeği sokaktan alıp sahiplendik. Onu çok seviyoruz" dediği öğrenildi.Adana'da yürek sızlatan görüntü! 40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı