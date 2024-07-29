Bagajdaki memleket

Avrupa'nın farklı ülkelerinden yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek için karayolundan araçlarıyla anavatanlarına gelen gurbetçiler dönüş yoluna geçtiler. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 3 ila 6 hafta arasında tatil yapan gurbetçiler, önce memleketlerinde yakınlarıyla hasret giderip ardından sahillerde tatillerini tamamladı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.Sınır kapısı önünde çıkış için bekleyen gurbetçiler, dönüş yolunda hüzünlü oldukları görüldü. Gurbetçiler ülkeden ayrılmanın özlem ve hasretini bagajlarına, doldurdukları yöresel lezzetler ile gidereceklerini ifade ettiler. Türk işçilerinin bagajlarında, salçadan turşuya, kuru yemişten meyveye kadar memleket lezzetti yüklü olduğu görüldü. Türkiye'ye 1 Haziran 25 Temmuz tarihleri arasında sınır kapılarından karayoluyla, 1 milyon 164 474 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığı açıklandı. Gurbetçiler dönüş hüznünü anlattı:Tatilimizi İstanbul, Kuşadası ve Bursa'da geçirdik. Almanya'ya Köln şehrine geri dönüyoruz. Pazartesi iş başı yapacağız. Yoğunlukta da var bakalım inşallah pazartesiye kadar varırız bu yoğunlukta. Varamazsak artık bakacağız arayıp izin isteyeceğiz. Bagajımda memleketimizden getirdiğimiz yerel lezzetlerimiz ile doldurduk. Almanya'da onları yiyerek hasret gidereceğiz. İçimiz buruk ama dönmek zorundayız. Şimdiden Türkiye'yi özledim.Sınır kapısına geldik, hasret başladı. Bagajda mutfağa ne lazımsa o var. Tatilimiz çok iyi geçti sıcaktı havalar. Bizim vatanımız, memleketimiz cennet. Avusturya'dan geldim. Adapazarı Akyazı'ya Şimdi tekrar Avusturya Linz'e dönüyorum. Bir özlem var tabii şimdiden. Sınır kapısına kadar yol bitmiyordu, buradan çıkalım yol bitecek. Hasret başlıyor, ikinci vatana gidiyoruz.Avusturya'ya gidiyoruz. Burukluk 3 gün önceden başlıyor. Sıkıntı oluyor. Vatan diyoruz geliyoruz, çok çabuk geçiyor. Genelde 7-8 hafta gelirdik bu sefer 3 haftaydı o daha da çabuk bitti.