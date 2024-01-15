Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla özel fon vurgunu davasında 252 yıla kadar hapsi istenen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına dün devam edildi.Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmada, "Ben bagajın kapağını açınca para kapışılıyordu. Yalan atmanın bedelini ödüyorum. Canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum. Şubede çok fazla döviz hareketi oluyordu. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Mağduriyetin sebebi benim ama bu para bende değil" dedi.İfade veren müşteki Nuray Şengüler de Erzan'a 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirtti. Şengüler, "Çarıklı milyoner olduk. Kâğıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok" diyerek şikâyetçi olduğunu belirtti.Tanık olarak ifade veren eski futbolcu Semih Kaya da 300 bin doları fona dahil ettiğini belirtti. 2022 Mayıs'ta 1.2 milyonluk Euro'yu Ali Yörük ve Erzan'a elden verdiğini, belge aldığını, 2.2 milyon gibi bir rakamı transfer ettiğini, bunun karşılığında ise 3.5 milyona yakın para aldığını söyledi.