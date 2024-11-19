Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: "Vatandaşın ulaşım çilesini 2 katına çıkardınız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı 4'üncü oturumu Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Oturumda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı mali bütçesi ve performans programı görüşüldü.

Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen görüşmelerde AK Parti Grubu adına söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Vatandaşlara en uzak vaatte bulundunuz fakat İstanbullunun metrobüs ve otobüs çilesinin 2 katına çıkardınız" dedi.

'1 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞA RAĞMEN RAĞMEN YÜRÜYEN MERDİVENLER ARIZALI'

Özdemir, "Metrobüs yolculuğunda iki katına çıkılması mümkün değil. Geçmiş dönemdeki metrobüs uygulaması da 17 saniyede 1, 18 saniyede 1 çalışan bir sistemin 2 katına çıkması mümkün değildir. Vatandaşlara en uzak vaatte bulundunuz fakat İstanbullunun metrobüs ve otobüs çilesinin 2 katına çıkardınız. 2018, 2019 yıllarındaki sembolik rakamları eleştirirken maalesef çok büyük harcamalarla İstanbul'da yaklaşık 1 milyarlık kaynağı asansör ve yürüyen merdivenlere ayırdınız. Böylesine büyük bir kaynak karşısında şu anda çok büyük sayılara ulaşan hem asansör hem yürüyen merdiven arızası ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'VAR OLAN 10 METRONUN 5 TANESİ HİZMETE ALINABİLDİ'

Konuşmasına devam eden Özdemir, "2.6'dan önce 3.5'e ardından diğer artışlarla birlikte 20 liraya çıkan bir bilet var. Burada UKOME yerlerinin sizin tabirinizle 31 buçuk liraya çıkacak bilet fiyatının 20 lirada tutulabildiğini görüyoruz. Şu andaki fiyatı, enflasyon, mazot vs.dir. Dolar ve mazota göre ifade edeyim. 2019 yılında 2.16 lira olan bir biletin olduğu yerde 46 cente siz bir bilet alabiliyordunuz. Şu anda ne kadar 58 cent. Dolar bazında bile yüzde 26'lık bir artış söz konusudur. Mazota geçelim: litresi 0.41'2 tam bilet alırken şu anda 0.47'ye çıkmış durumda. Mazot nezdinde yüzde 14'lük artış söz konusu. Aktarmayı ücretsiz yapacağız dediniz ama öyle bir durumun olmadığını görüyoruz. 5 sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız dediniz. Ama var olan 10 metronun dahi 5 tanesi hizmete alınabildi. Geri kalan 5'inin yapım çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

'İBB İETT'NİN KAPISINA KİLİT VURULACAK NOKTAYA GELMİŞTİR'

İBB yönetimini eleştiren Özdemir sözlerini şu şekilde tamamladı: "Uzun olmayan bir vadede artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İETT'sinin kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiştir. Bu boyutuyla meclisimiz ve CHP'li İBB yönetimimizin buradaki rakamları not alıp hızlı bir şekilde önlem almaları, giderlerini ölçülü bir şekilde yapmalarını ifade etmek istiyorum. Burada da bakın, geçmiş dönemde yapılan ihaleler var. Yandaşa peşkeş çekmeler gibi. CHP göreve geldi. Bizim yüzde 20 indirim ile verdiğimiz ihaleleri aynı şirketlere bir müddet yüzde 0 indirim ile verdi."