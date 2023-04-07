Bağcılar Belediyesi çalışanları son yolculuğuna uğurlandı

DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİLER

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "550 personelimiz periyodik olarak bölgede görev yaptı. Arkadaşlarımızın tamamı gönüllü bir şekilde bizim herhangi bir 'Siz gidin' talimatımız olmadan, 'Kim gider?' dediğimizde sağına soluna bakmadan 'Ben giderim' diyen kardeşlerimizden oluşan bir grup olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Ben onlara görev şehidi diyorum. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ailesi olarak kendilerine minnettarız. Acımız büyük. Kelimelerin boğazımıza düğümlendiği anlardan birine şahit oluyoruz" diye konuştu.