Bağcılar canisi tutuklandı

Bağcılar'da13 Ocak günü girdiği evde 12 yaşındaki kızı taşla öldüren Zekeriya A. (51) tutuklandı. 15 Temmuz Mahallesi'ndeki olayda Suriyeli ailenin oturduğu daireye girerek taşla saldırdığı 12 yaşındaki Meryem Samou'yu katledip 5 yaşındaki kardeşini yaralayan şüpheli Zekeriya A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.