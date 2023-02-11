Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 1798 depremzede taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 şiddetindeki ikiz depremler sonrasında İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya bin 798 depremzedenin taburcu olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. Deprem bölgelerinden #İstanbul'a sevk edilen 2 bin 941 hastamızdan, bin 798'i taburcu oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifa diliyorum" dedi.