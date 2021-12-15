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Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:55

Bağcılar’da 102 hafıza icazet belgesi

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Bağcılar’da 102 hafıza icazet belgesi

Bağcılar’daki Kur’an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 102 öğrenci Bağcılar Merkez Camii’nde düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı. Hafızları mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bizlere düşen de böyle güzel topluluğa elimizden geldiği kadar hizmet etmek olacak” dedi.

Bağcılar Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafızlar için Bağcılar Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Program başlamadan saatler öncesinde hafızların aileleri ve yakınları camiyi doldurdu.

Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek hafız olmaya hak kazanan 102 öğrenci salavatlar eşliğinde camiye girip yerlerini aldı. Sırayla Kuran-ı Kerim okuyan hafızlar, yapılan duanın ardından icazet belgelerini aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, icazetlerini alan hafızları ve hocalarını tek tek tebrik edip onlara hediye verdi.


Öğrencileri tebrik eden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "102 pırıl pırıl çocuğumuz Allah nasip etti ve hafızlık beratlarını alıyorlar. Bizim yıllardır verdiğimiz çaba, koyduğumuz hedef ve bin yıldır bu topraklarda tutunmamızın da asıl sebebi sizin gibi pırıl pırıl gençler. Hepinizin anlından öpüyorum" dedi.


HAFIZLARA KATKI SAĞLAYABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE


Bu güzelliklerin ilelebet devam etmesi duasıyla sözlerine başlayan Çağırıcı ise "Bizlere düşen de böyle güzel topluluğa elimizden geldiği kadar hizmet etmek olacak. Bizler de bir nebze güzelliklere katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hafız olan bu yavrularımız inşallah gelecekte ülkemizde birçok alanda dine ve diyanete hizmet etmeye devam edecek" diye konuştu.


AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün de katıldığı icazet merasimi, öğlen namazı ile sona erdi.

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Bağcılar’da 102 hafıza icazet belgesi
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