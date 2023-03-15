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Giriş Tarihi: 15.3.2023 14:05 Son Güncelleme: 15.3.2023 14:19

Bağcılar'da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Bağcılar'da 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, refüjü aşarak yolun karşısından gelen kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bağcılar’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Bağcılar Yanyol Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı.

Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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Bağcılar'da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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