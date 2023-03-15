Bağcılar’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Bağcılar Yanyol Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı.
Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.