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Giriş Tarihi: 20.10.2024

Bağcılar’da 3. kitap fuarı kapılarını açtı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bağcılar’da 3. kitap fuarı kapılarını açtı
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı, Bağcılar Meydanı'nda başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliği yaptığı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuar alanında 50 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Stantlarda polisiyeden tarihe kadar çeşitli eserler yer alacak. 26 Ekim'e kadar sürecek olan ve 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı fuarda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak.
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Bağcılar’da 3. kitap fuarı kapılarını açtı
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