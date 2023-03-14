Bağcılar’da 5 katlı binanın 1’inci katındaki yangından işte böyle kurtuldu...

"O AN CANIMIN PEŞİNE DÜŞTÜM"

Murat Otırmak, "Ayağım yanmasaydı kurtulamazdım. Yangın elektrik sobasından çıktı. Arabayı çektiler buraya, balkondan kendimi aşağı attım, o an canımın peşine düştüm başka bir şey yapamadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, kimse de elektrik sobası kullanmasın. Şu an şoktayım" diye konuştu. Mahalle sakini Uğur Şenoğlu da "Arkadaş işten gelmiş, yatarken elektrikli sobayı açıyor. Ayağından sıcaklık hissedince battaniyeyi üzerinden atıp balkona çıkıyor. O ara burada bir kargo aracı vardı onu balkonun altına yanaştırdık, kendisi üzerine atladı. Daha sonra oradan aldık. Ayakları yanmasa uyanmıyordu" dedi.