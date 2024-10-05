Bağcılar’da 7 çift, Bakan Yumaklı’nın şahitliğinde dünya evine girdi

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu sene 29'uncusu yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen törene; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Partili milletvekilleri ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir iştirak etti.

GELİN VE DAMATLAR SEVGİ GÖSTERİSİ İLE KARŞILANDI

Toplu düğün şöleninin yapıldığı Halk Sarayı, çiftlerin mutluluğuna ortak olmak isteyen ilçe sakinleriyle doldu taştı. Saat 19.00'u gösterdiğinde gelin ve damatlar, müzik ve konfetiler eşliğinde alana girdi. Heyecanlı oldukları gözlenen çiftler, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Çiftlerin yerini almasından sonra program başladı.

YUMAKLI, "SİZLER ARTIK GÖNÜLDAŞSINIZ"

Açılış konuşmasında aile kavramının önemine değinen Bakan Yumaklı, "Bu organizasyona kimler vesile olduysa, kimler maddi ve manevi katkıda bulunduysa hepsine canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra sizler bir elmanın yarısı değilsiniz sizler artık bir elmasınız. Yoldaş değil gönüldaşsınız. En önemlisi bu saatten sonra birbirinizden güç alan değil birbirinize güç verenlersiniz. Şimdi burada bir Evet diyeceksiniz hayatınızın en anlamlı Evet'i olacak. Şimdiden evlenecek olan kardeşlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim hem bu dünyada hem öbür dünyada mesut bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle ailelerinizle sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

MADAK, "AİLEYİ BİR EĞİTİM YUVASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Sosyal belediyecilik anlamında anlamlı bir organizasyon yaptığını söylediği Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Yardımcısı Madak, ise "Aileyi sadece bireylerin bir arada yaşadığı kurum olarak değil aynı zamanda toplumu inşa eden ve bir arada tutan değerleriyle yaşatarak gelecek nesillere aktaran bir eğitim yuvası olarak görüyoruz. Sağlam temelleri üzerine kurulan aileleri, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Ailelere istikbalimiz diyoruz. Sevgili çiftlerimiz attığınız bu önemli adım hem sizler hem toplum için büyük bir değere sahip. Birbirinize duyduğunuz sevgi, saygı ve güvenle bu yolda ilerlerken bakanlık olarak her zaman yanınızda olacağız. Hepinize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Huzur ve bereket dolu bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu.

ÖZDEMİR, "BUGÜNE KADAR 2 BİN 274 KİŞİNİN NİKAHI KIYILDI"

Belediyenin kuruluşundan itibaren hayırlı işler yapma geleneğini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Özdemir ise şunları söyledi: "Bugün 29'uncusunu gerçekleştirdiğimiz toplu düğün törenimizde bugün itibariyle 2 bin 274'üncü kardeşlerimizin nikahını kıyıyoruz. Evlilik kararını alan 7 çiftimizi, 14 genç kardeşimizi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum. Bugün itibariyle sürecekleri hayatlarında mutluluklar diliyorum. Belediye başkanı olarak birçok görev yapıyoruz ama en çok mutlu olduğumuz anlar nikah kıydığımız anlardı. Bağcılar Belediyesi olarak hayatın her alanına ve anına dokunma gayretiyle gecemizle gündüzümüzle geleneksel hale gelmiş olan hayır işlerimize devam ediyoruz. İşte bizim büyük ailemiz olan kıymetli fertlerimizin yanında oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de her şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

EVLENENLERE ÇEYİZ SETİ VERİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in nikahını kıydığı çiftlerin şahitleri ise, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Partili milletvekilleri, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz oldu. Çiftlerin yakınlarının da katıldığı programın sonunda iş adamlarınca evlenen çiftlere; oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak takımından oluşan çeyiz seti hediye edildi.