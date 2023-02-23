Bağcılar’da 80 bin liralık hırsızlık! Bu kadınlara dikkat!

Olay, 14 Şubat Salı günü saat 14.00 sıralarında Yenimahalle'deki bir sitede yaşandı. Eren Dinç ile eşi eve geldiklerinde 80 bin liralık olduğunu belirttikleri ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.
Dinç ailesinin bildirmesiyle gelen polis ekipleri, binanın 5'inci katındaki evde olay yeri incelemesi yaparken, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını da izledi. Görüntülerde cerrahi maskeli, bereli 4 kadının, siteye ve binaya girdikleri görüldü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
"ÇOCUĞUM EVDE OLABİLİRDİ"
Ev sahibi Eren Dinç, "Biz evde yokken, kadın olduğunu düşündüğümüz 4 şüpheli eve giriyor. Güvenlik görevlisinin yerinden olmadığından faydalanıp, giriyorlar. Eşimin biriktirmiş olduğu 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp gidiyorlar. Polise müracaatta bulunduk. Olay yeri eve geldi, parmak izlerini aldılar. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz. O saate çocuğum evde olabilirdi, eşim evde olabilirdi, çok daha kötü hadiseler meydana gelebilirdi" dedi.