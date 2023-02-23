Bağcılar’da 80 bin liralık hırsızlık! Bu kadınlara dikkat!

"ÇOCUĞUM EVDE OLABİLİRDİ"

Ev sahibi Eren Dinç, "Biz evde yokken, kadın olduğunu düşündüğümüz 4 şüpheli eve giriyor. Güvenlik görevlisinin yerinden olmadığından faydalanıp, giriyorlar. Eşimin biriktirmiş olduğu 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp gidiyorlar. Polise müracaatta bulunduk. Olay yeri eve geldi, parmak izlerini aldılar. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz. O saate çocuğum evde olabilirdi, eşim evde olabilirdi, çok daha kötü hadiseler meydana gelebilirdi" dedi.