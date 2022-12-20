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Giriş Tarihi: 20.12.2022 20:20

Bağcılar'da aile hekimine saldırı! Şüpheli gözaltında

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Mahmut Doğan, Yasin İ. isimli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Doğan, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Yasin İ. ise gözaltına alındı.

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Bağcılar’da aile hekimine saldırı! Şüpheli gözaltında

Bağcılar'daki Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mahmut Doğan, bugün görevi başındayken Yasin İ.'nin saldırısına uğradı. Yaralanan Doğan, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan Yasin İ. ise gözaltına alındı.

DURUMUNU SORAN DOKTORA SALDIRDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; aile sağlığı merkezine giden saldırgan Yasin İ., bir süre hiç kimseyle konuşmadan bekleme salonunda oturdu. Durumu fark eden görevlilerin sorularına yanıt vermeyen Yasin İ., ne istediğini de söylemedi. Görevliler, bunun üzerine durumu Mahmut Doğan'a bildirildi. Doğan, Yasin İ.'nin yanına giderek kim olduğunu, bir sağlık sorunu olup olmadığını ve ne istediğini sordu. Doğan'ın sorularını da yanıtsız bırakan Yasin İ., görevlilerin polise haber vereceklerini söylemeleri üzerine Doğan'a saldırdı. Doğanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Yasin İ., daha sonra sağlık merkezine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasin İ.'nin yaralama, gasp, tehdit ve taciz suçlarından da kaydı olduğu öğrenilirken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından başlatılan tahkikat işlerinin akabinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Bağcılar'da aile hekimine saldırı! Şüpheli gözaltında
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