Bağcılar’da arkadaşına bayıltan yumruk attı, tutuklandı!

Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O. C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özbekistan uyruklu S. P. gözaltına alındı.