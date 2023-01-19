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Giriş Tarihi: 19.1.2023 09:25

Bağcılar’da çifte operasyon… Av tüfeği ve uyuşturucularla yakaladılar…

Uyuşturucuyla mücadelesini aralıksız sürdüren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını av tüfeği ve uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bağcılar’da çifte operasyon… Av tüfeği ve uyuşturucularla yakaladılar…

Seri uyuşturucu operasyonlarıyla "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına taviz vermeyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Bağcılar İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde park halinde bulunan bir aracın içerisinden çevreye rastgele ateş açılması üzerine M.Ş., Ö.K., E.A. ve K.A. isimli dört kişiyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda bir av tüfeği, şarjör, 14 mermi, 16,17 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 520 lira ile 23 dolar nakit para ve 24 adet cep telefonu ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İnönü Mahallesi'nde ikamet eden ve uyuşturucu madde satışı yapan U.Ö., E.B., U.K. ve M.Ç. isimli dört kişiyi de operasyonla yakaladı. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan şüphelilerden U.Ö.'nün ikamet adresinde yapılan aramalarda satışa hazır halde toplamda 30.40 gram Esrar maddesi ve 7.89 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Sekiz şüpheli "Uyuşturucu İmalatı veya Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Bağcılar’da çifte operasyon… Av tüfeği ve uyuşturucularla yakaladılar…
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