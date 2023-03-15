Bağcılar’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yanyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki sürücü A.U.'nun kullandığı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.