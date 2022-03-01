Bağcılar’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bağcılar'da da 28 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında 10 farklı yerden hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da 4 şüpheli, 28 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında 10 farklı hırsızlık olayı ve gasp olayı gerçekleştirdi. 45 güvenlik kamerası ve mobese kamera görüntülerini inceleyen polisler 26 Şubat Cumartesi günü , Y.B, İ.Y, B.M ve M.Ö isimli şüphelileri, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan kiralık dairede gözaltına aldı. Yapılan aramalarda silah ele geçirildi. 4 Şüpheli 28 Şubat Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Y.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.Y, B.M ve M.Ö., tutuklandı.