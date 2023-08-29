Bağcılar’da halı sahadaki silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmalar çerçevesinde B.K., A.K. ve E.Ö. isimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen P.C. isimli şahıs yakalanırken, A.D. isimli şahıs ise 28 Ağustos günü suç unsuru silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. isimli şahıs serbest bırakılırken, B.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. A.D. ve P.C. isimli şahıslar ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.