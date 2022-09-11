Bağcılar’da iki aile arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Çınar Mahallesi'nde evli olan Ö.Ç. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın aileleri de kavgaya dahil oldu.

Önce Ö.Ç. aile üyeleriyle eşinin ailesinin evine, ardından S.Ç. de ailesiyle Ö.Ç'nin ailesinin ikametine saldırdı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.