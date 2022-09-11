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Giriş Tarihi: 11.9.2022 16:09

Bağcılar'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

İstanbul Bağcılar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

DHA
Bağcılar’da iki aile arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Çınar Mahallesi'nde evli olan Ö.Ç. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın aileleri de kavgaya dahil oldu.

Önce Ö.Ç. aile üyeleriyle eşinin ailesinin evine, ardından S.Ç. de ailesiyle Ö.Ç'nin ailesinin ikametine saldırdı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Ö.Ç. (28), E.Ç. (27), V.Ç. (19) silahlarıyla birlikte yakaladı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından, olaya karıştığı belirlenen Ö.Ç'nin ailesinden R.Ç. (59), M.Ç. (61) ile diğer aileden S.Ç. (30), C.Y. (35), C.Y. (27) ve F.Ç. (34) de kavgada kullandıkları silahlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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Bağcılar'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
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