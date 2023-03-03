Bağcılar’da iki müteahhidin kavgasında silahla ateş edildi: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda bir bina sahibi, tadilat için iki ayrı müteahhit ile görüştü. Anlaştığı düşük fiyat veren müteahhit de binada çalışmalara başladı. Diğer müteahhit ise rakip gördüğü meslektaşının işe başladığını duyunca binanın bulunduğu sokağa geldi.