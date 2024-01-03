Bağcılar’da kafede çıkan kavgada bıçaklandı: İşte o anlar!

Olay, 21 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan R.T.(28) ile kız arkadaşının iki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.A., ayağa kalkarak R.T. ile yumruk yumruğa birbirine girdi. Bu sırada M.A., yanında bulunan bıçakla R.T.'yi bacağından yaraladı. M.A., bıçaklı saldırının ardından kafeden uzaklaştı.