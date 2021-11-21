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Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:39

Bağcılar'da kamyonun kör noktasında kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA
Bağcılar’da kamyonun kör noktasında kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bağcılar'da alışveriş sonrası eve dönen anne ve 5 yaşındaki kızı gelen kamyonun kör noktasından karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kaldı. Anne, kamyon altındaki boşluktan kendi imkanlarıyla çıkarken lastiğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 14.45 sıralarında Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada O. Ş.'nin kullandığı kamyonun kör noktasında kaldı. Kamyonun çarptığı anne ve kızı yere düştü. Anne kamyonun altındaki boşluktan kendisi sürünerek çıktı ancak 5 yaşındaki çocuk kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin uyarıları sonrası şoförün kamyonu geri manevra yapmasıyla lastik altında ezilen çocuk çıkarıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gidene kadar kaza bölgesine yakın olan tıp merkezinde çalışan bir doktor ağır yaralı çocuğa ilk müdahale bulundu. Daha sonra hemen hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. O. Ş. isimli şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ŞEN ŞAKRAK BİR ÇOCUKTU"

Feci kazanın olduğu bölgede esnaf olan ve yardıma koşan Şahabettin Temizkan, "Üst komşumuz oluyor çocukla annesi. Şen şakrak bir çocuktu. Annesiyle el ele tutuşurken karşıya geçmiş ya kamyonu görmemişler ya kamyon hızlı geliyordu ki anne ve çocuğu altına aldı. Anne sürünerek çıktı altından daha sonra çocuğu çıkarmaya çalıştılar. Büyük ihtimalle iç kanama geçirdi. Korkudan çok yanaşamadık annesi o kadar bağırdı ki ortalık birbirine girdi. Yanımızda hastaneden geldiler yardımda bulundular. Ambulans gelene kadar doktor müdahale etti" dedi.

Melike Gül'ün cenazesi hastanede morgundan otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dayısı Aydın Türk, "Market alışverişinden çıkıp karşı caddeye geçerken kamyonu fark etmemişler. Kamyon da bunları fark etmemiş, hem anneyi hem kızı altına almış sürüklemiş. Çevredekiler şoförü uyarıyor altında insanlar var diye. Ambulans geldi çocuğun bilinci açıktı. Hastanede doktorlar insanüstü bir çaba gösterdiler ama hayata döndüremediler." diye konuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Melike Gül'ün cenazesi Kayaşehir Mezarlığına defnedildi.

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Bağcılar'da kamyonun kör noktasında kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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