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Giriş Tarihi: 13.8.2022 13:27

Bağcılar'da kaza: 5 yaralı

Bağcılarda ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz şekilde çıkan minübüs ile yolda seyir halindeki servis minibüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bağcılar’da kaza: 5 yaralı

Kaza, sabah saat 08.00'da Bağcılar Bağlar Mahallesi meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde seyir halinde olan N. A. yönetimindeki minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan ve içinde yolcuların bulunduğu D. A. yönetimindeki servis minibüsüne çarptı. Savrulan servis minibüsü yol kenarındaki boş alana çıktı. Kazada servisteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürdü. Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi de tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayı görenler minibüsün ara sokaktan hızla ana caddeye çıktığını ve kaçınılmaz kazanın meydana geldiğini söylediler.

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Bağcılar'da kaza: 5 yaralı
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