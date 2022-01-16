Bağcılar’da önce yangın sonra patlama! İşte o anlar

Bağcılar'daki apartmanın çatısı alev alev yandı | Video

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 474 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü ve tüm çatıyı alevler sardı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa döküldü. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altında alındı. Yangında yaralanan olmazken, patlama anı kameraya yansıdı.