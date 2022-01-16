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Giriş Tarihi: 16.1.2022 16:08 Son Güncelleme: 16.1.2022 16:15

Bağcılar'da önce yangın sonra patlama! İşte o anlar

DHA
Bağcılar’da önce yangın sonra patlama! İşte o anlar

İstanbul Bağcılar'da korku dolu anlar yaşandı... Bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası patlamalar meydana geldi. Mahalle sakinleri sesler üzerine dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken patlama anları kameraya yansıdı.

Bağcılar'daki apartmanın çatısı alev alev yandı | Video

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 474 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü ve tüm çatıyı alevler sardı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa döküldü. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altında alındı. Yangında yaralanan olmazken, patlama anı kameraya yansıdı.

"GÜM DİYE SES GELDİ"

Mahalle sakini Serdar Özer, "Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona çıktığımda güm diye bir ses geldi. Bende panikle üstümü giyip aşağı indim. İtfaiye hemen geldi, yetişti." dedi.

Başka bir mahalle sakini Selahattin Turan, "Evdeydim ben sesi duydum. Bomba patlar gibi ses çıktı. Neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Tolunay Sevkan ise," Yan binada uyuyordum. Bomba atarlar ya öyle bir ses duydum. İtfaiye ekipleri çağırdık sonra geldiler" dedi.

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Bağcılar'da önce yangın sonra patlama! İşte o anlar
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