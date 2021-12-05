Bağcılar’da panik: Bam diye bir ses geldi!

Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bulunan evde iddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binadan kopan parçaların bir kısmı sokağa dökülürken, binanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri diğer binalara sirayet etmek üzere olan alevlere engel olup yangını kontrol altına aldı. Bir kadının ise yangından hafif şekilde yaralandığı, ambulansla ayakta tedavi edildiği öğrenildi.